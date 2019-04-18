عرض شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ مع مفوض الإعلام في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​رامي الريس​ مختلف التطورات العامة. من جهة اخرى استقبل حسن وفداً من المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية، حيث أكد حسن "ضرورة أن تبادر الدولة إلى معالجة هذا الملف انطلاقاً من مسؤوليتها المباشرة في الرعاية الاجتماعية للمواطنين، وأن تعمد إلى النظر بمطالب هذه الجمعيات لناحية تسديد المستحقات المتراكمة وتجديد العقود السنوية معها على قاعدة التكافل الاجتماعي، وهو مدخل إضافي لإعادة رسم كل السياسات المالية والاقتصادية للدولة على قاعدة تأمين الحماية الاجتماعية والمعيشية وعدم تحميل الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود أي أعباء إضافية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ حسن التقى الريس وعرض معه مختلف التطورات العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.