قائد بالجيش الإسرائيلي: سنكبّد "حزب الله" هزيمة ساحقة في حال نشوب حرب

أكّد قائد المنطقة الشمالية السابق في الجيش الإسرائيلي، الميجر جنرال يوئيل ستريك، أنّ "الجيش الإسرائيلي سيكبّد "حزب الله" هزيمة ساحقة في حال نشوب حرب".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "حزب الله" لا يزال يخطّط لاجتياح منطقة الجليل، وبأنّ جيش الدفاع سيكبّدها، إذا أقدمت على ذلك، هزيمة ساحقة دون أي شك"، مركّزًا على أنّ "سلاح الجو سيزيل تهديد بطاريات الصواريخ الروسية من طراز "إس 300" الّتي تنوي موسكو تسليمها إلى سوريا، إذا أدت هذه البطاريات إلى تقييد حرية عمل جيش الدفاع".
وبيّن ستريك أنّه "سيتمّ إخلاء تجمّعات سكانية قرب الحدود عند الضرورة، خلال أية حرب مستقبلية"، لافتًا إلى أنّ "هذه الخطوة ستوفّر الحماية للمدنيين، فضلًا عن أنّها ستمنح جيش الدفاع حرية عملياتية، ممّا سيمكّنه من التركيز على النشاطات العسكرية".
وذكر أنّ "حزب الله" نشر قوات دفاعية في القرى الشيعية جنوبي لبنان تحسّبًا لقيام قوات من جيش الدفاع بالزحف على هذه المنطقة حال نشوب حرب، كما أنّه يعدّ العدّة لإطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ باتجاه أهداف استراتيجية في العمق الإسرائيلي".
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