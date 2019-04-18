استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وفدا من الكونغرس الاميركي برئاسة سين ماكسويل والسفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد، ودار الحديث حول التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .
ثم استقبل السفير المصري في لبنان نزيه نجاري، وثم التقى نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني وعرض معه للاوضاع الراهنة.
ثم استقبل بري رئيس هيئة الاركان العامة في الجيش البريطاني الجنرال نيكولس كارتر والسفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ ، ودار الحديث حول العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين ودعم بريطانيا للجيش والقوى الامنية اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر بري استقبل وفدا من الكونغرس الأميركي وسفيري مصر ورئيس الأركان البريطاني وحاصباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.