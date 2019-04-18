بري استقبل وفدا من الكونغرس الأميركي وسفيري مصر ورئيس الأركان البريطاني وحاصباني

استقبل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​عين التينة​ وفدا من ​الكونغرس الاميركي​ برئاسة سين ماكسويل و​السفيرة الاميركية​ في ​لبنان​ ​اليزابيت ريتشارد​، ودار الحديث حول التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .

ثم استقبل السفير المصري في لبنان ​نزيه نجاري​، وثم التقى نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​ وعرض معه للاوضاع الراهنة.

ثم استقبل بري رئيس هيئة الاركان العامة في الجيش البريطاني الجنرال نيكولس كارتر والسفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ ، ودار الحديث حول العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين ودعم بريطانيا للجيش والقوى الامنية اللبنانية.