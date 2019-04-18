استغربت إدارة واستثمار ​مرفأ بيروت​ "الحملات المركزة التي تتناولها والتي تضمنت مجموعة من المغالطات والافتراءات المستندة الى معلومات غير صحيحة". وفي بيان لها اوضحت الادارة انها تمكنت من تحقيق انجازات كبيرة حيث ارتفعت ايرادات المرفأ من 89 مليون ​دولار​ اميركي عام 2005 الى 313 مليونا عام 2017، أي بزيادة تصاعدية سنوية بنسبة 11 في المئة بعد إنجاز مشاريع تأهيل وتوسعة وتطوير وتحديث المرفأ، مما يؤكد عدم صحة الرقم 600 مليون دولار اميركي ايرادات وجميع الافتراضات التي تلتها، متمنية "توخي الدقة في نشر المعلومات عن مرفأ بيروت".

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كانت هذه تفاصيل خبر إدارة مرفأ بيروت: حققنا زيادة تصاعدية سنوية بالايرادات بنسبة 11 في المئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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