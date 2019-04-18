كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاز رجل بحوزته بنزين خارج كاتدرائية بنيويورك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة الأمريكية، اليوم، إنّها اعتقلت رجلاً في الـ37 من العمر، مساء الأربعاء بعد أن سافر إلى كاتدرائية سانت باتريك في مدينة نيويورك، ومعه صفيحتى جاز ممتلئتان بالبنزين، وسائل أخف وزناً.

ووفقاً لوكالة رويترز، وقع الحادث بعد يومين من حريق هائل ألحق أضرارا بالغة بكاتدرائية نوتردام التي تعود إلى القرن الثامن في باريس، مما تسبب في صدمة عالمية وحزن، وكان الحريق على الأرجح نتيجة حادث على الرغم من إجراء تحقيق كبير.

وفي نيويورك، دخل الرجل الكاتدرائية الكاثوليكية الرومانية في وسط مانهاتن قبل الساعة 8 مساءً بتوقيت جرينتش، وواجهه حارس أمني، وفقًا لمسؤول في إدارة شرطة مدينة نيويورك.

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ولدى فرار الرجل، تسرب البنزين على الأرض ونبه الحارس ضباط الشرطة المتمركزين في الخارج.

وقال جون ميلر، نائب مفوض الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك، إن الضباط احتجزوا الرجل بعد استجوابه.