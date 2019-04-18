كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 13 ولا يزال 142 مفقودين بعد انقلاب عبارة في الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، اليوم الخميس، أن 13 شخصًا قد لقوا حتفهم، بينما فُقد 142 شخصًا نتيجة إنقلاب عبارة كانت تنقل ركابًا على بحيرة كيفو يوم الاثنين.

وبحسب ما ورد، لم تحدد السلطات المحلية سبب الحادث.

وكانت قد ذكرت تقارير إعلامية محلية، أن عبارة كانت تنقل ركابًا على بحيرة كيفو يوم الاثنين انقلبت، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وفقد 150 آخرين. وتم انقاذ ما لا يقل عن 30 شخصًا بعد الحادث، وفقا لموقع الأخبار "أفريكا نيوز".