كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاكمة عم "الأسد" في فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، أنّه من المقرر محاكمة عم الرئيس السوري بشار الأسد فى فرنسا بتهمة غسيل الأموال.

وكان "رفعت الأسد" متهم باستخدام أموال من خزائن الدولة السورية لبناء إمبراطورية عقارية بقيمة 100 مليون دولار، والذى أمره المسؤولون الفرنسيون بالمثول أمام المحكمة بسبب غسل الأموال المنظم، رغم أنه لم يتم تحديد موعد بعد.

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وقد نفى نائب الرئيس السابق لسوريا، البالغ من العمر 81 عامًا، هذه الاتهامات، مدعيا أنها جاءت من "خصوم سياسيين قديمين".