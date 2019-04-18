كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اقتراح ببناء كنيسة خشبية مؤقتة بعد حريق كاتدرائية نوتردام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" عن أحد الكهنة بفرنسا، إنّه يجب بناء "كاتدرائية" خشبية مؤقتة خارج كاتدرائية نوتردام على ساحة الكنيسة أثناء ترميمها.

وتحدث الأسقف باتريك شوفيت عن "كاتدرائية مؤقتة" للوقوف خارج الموقع المقدس بعد أن قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن إعادة بناء نوتردام سيستغرق خمس سنوات.

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وفي حديثه إلى "سى نيوز"، قال شوفيت: "يجب ألا نقول" الكاتدرائية مغلقة لمدة خمس سنوات وانتهى الأمر "، مقترحًا ،" هل يمكنني ألا أبني كاتدرائية مؤقتة أمام كاتدرائية نوتردام؟ "

ويوم الخميس، سيعقد ماكرون اجتماعًا مع رجال الإطفاء يتبعه حفل في قاعة مدينة باريس لتكريم عملهم البطولي خلال جحيم الاثنين.