كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تدعو واشنطن إلى التخلي عن فكرة التدخل العسكري الفعلي في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقًا على الوضع في فنزويلا: "لا تعتبر موسكو احتمال القيام بعمل عسكري أمريكي ضد فنزويلا مجرّدًا - إنه سيناريو حقيقي".

وقال "زاخاروفا": "تؤكد النغمة القاسية والعدوانية لممثل القوات المسلحة -قائد القيادة الجنوبية الأمريكية أدميرال البحرية كريج فولر - مخاوفنا: العمل العسكري الأمريكي في فنزويلا ليس مجرد فكرة، ولكنه حقيقة ممكنة تعترف بها واشنطن".

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وأضافت "زاخاروفا"، أن الولايات المتحدة لا تزال تتجاهل مبدأ عدم استخدام القوة.

ووفقًا لـ"زاخاروفا": "كل يوم نسمع بشكل متزايد عن احتمال استخدام سيناريو القوة ضد فنزويلا. يتم ذلك بنبرة مختلفة، ويتم بحجج مختلفة، يتغير مثل المكعبات في لعبة، لكن هذا لا يغير الجوهر - الخطاب العدواني فيما يتعلق بدولة ذات سيادة".

وشددت على: "لم يعد الممثلون الساميون لإدارة الرئيس ترامب يطالبون ببساطة الرئيس مادورو بمغادرة منصبه القانوني، والآن هناك أقاويل بإنه يجب أن يغادرها قبل نهاية العام، وإذا لم يتم الوفاء بهذا الإنذار النهائي، فقد يتم استخدام القوة".