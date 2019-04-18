كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 29 سائحا ألمانيا فى حادث بالبرتغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى 29 سائحًا ألمانيًا مصرعهم بعد أن انقلبت حافلة من إحدى الطرقات في حي الفندق بجزيرة ماديرا البرتغالية.

وكانت الحافلة تقل 55 راكبًا ودليلهم من فندق "كينتا سبنديدا" عندما انطلقت إلى فونشال "عاصمة الجزيرة".

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وقال فيليب سوسا، عمدة مدينة سانتا كروز القريبة، إن 12 رجلاً و 17 امرأة توفوا في الحادث، وأصيب 22 آخرون، وفقا لوكالة الأنباء البرتغالية الوطنية لوسا.

واستخدم عمال الطوارئ رافعتين لإزالة الحافلة صباح اليوم الخميس بعد أن جائت للنزهة على أحد التلال.