كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل: الفلسطينيون يواجهون تحديات صعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في رسالة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، إن الفلسطينيين يواجهون تحديات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، صعبة.

وذكر بيان صادر عن مكتب اشتية، أنه تلقى رسالة مكتوبة من المستشارة الألمانية لتهنئته بمناسبة توليه رئاسة الحكومة الفلسطينية.

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وبحسب البيان، قالت ميركل في رسالتها: "الفلسطينيون يواجهون تحديات سياسية، واقتصادية، واجتماعية صعبة، يتوجب التصدي لها في ظل شروط إطارية معقدة، وستواصل الحكومة الاتحادية الألمانية مساندتكم في إنجاز هذه المهام".

وأضافت ميركل أن ألمانيا "ستكرس جهدها بالتعاون مع شركائها الأوروبيين لتحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة".

وأعلن يوم السبت الماضي، تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، لتكون الحكومة رقم 18، منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في 1994.