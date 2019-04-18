كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاجات فى طوكيو بعد حكم يسمح بتبرئة المغتصب فى حالة عدم مقاومة كافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض القضاة اليابانيون لانتقادات شديدة من ناشطي حملة "أنا أيضاً" الغاضبين بعد أن قاموا بتبرئة اثنين من المغتصبين، لأن ضحاياهم لم يقاوموه بما يكفى.

ونزل مئات المتظاهرين في محطة طوكيو الأسبوع الماضي للاحتجاج على ما خلصت إليه المحكمة من أن ابنة لم توافق على ممارسة الجنس مع والدها، لكن مقاومتها له لم تكن قوية.

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وأدى الحكم إلى رد فعل عنيف شديد، حيث طالب المحتجون بمنح القضاة "تثقيفًا في مجال حقوق الإنسان".

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، قال الناشط مينوري كيتاهارا لصحيفة "أساهي شيمبون": "أشعر بالارتباك والرعب بسبب الأحكام غير المذنبة.. أخشى ألا يتمكن ضحايا الاعتداء الجنسي من رفع أصواتهم بعد إصدار مثل هذه الأحكام".