كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرائق تدمر 2 مليون زجاجة نبيذ فى فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دمرت الحرائق المرعبة ما لا يقل عن مليوني قنينة من النبيذ في جنوب غرب فرنسا.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، اندلع الحريق يوم الثلاثاء في مستودع شمال بوردو التابع لشركة سوفو، والتي تسوق مجموعة من النبيذ الأحمر والبيض والورد، وكان الكثير منها في صناديق على منصات خشبية اندلعت فيها النيران لأسباب غير معروفة حتى الآن.

Advertisements

وتدخل رجال الإطفاء بسرعة كبيرة في موقع الكارثة، التي بدأت حوالي الساعة 3.30 مساءً، وقاموا بإجلاء حوالي 80 شخصًا يعملون في الموقع.

وقال مصدر في التحقيق "في الإجمالى تم تدمير مليوني قارورة من الكحول"، مضيفا أن 60 من رجال الاطفاء قضوا 15 ساعة في مكافحة الحريق.

ويمكن رؤية النيران تغمر المنصات الخشبية بالقرب من سقف المستودع، حيث تم تطاير قطع من الأنقاض تحلق في الهواء.