كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أردوغان" ينتقد صحيفة فاينانشال تايمز بسبب تقرير عن الاقتصاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، صحيفة "فاينانشيال تايمز" ووسائل إعلام غربية أخرى، متهماً إياهم بتصوير الاقتصاد زورًا على أنه على وشك الانهيار.

وقال "أردوغان"، اليوم الخميس، إنه بعد أن ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن البنك المركزي التركي قد عزز احتياطياته من العملات الأجنبية بأموال مقترضة قصيرة الأجل، مما يؤدي إلى مخاوف من أن تركيا قد لا تكون قادرة على الدفاع عن نفسها في حالة حدوث أزمة العملة. وضعف الليرة التركية نحو 2 ٪ مقابل الدولار بعد التقرير.

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وأصر "أردوغان"، على أن الاقتصاد "يقف بقوة". وزعم أن تركيا تتعرض للهجوم لأنها كانت تتحدث علانية ضد الظلم، بما في ذلك حول اللاجئين.

وتهكم "أردوغان"، على "فاينانشال تايمز"، قائلًا: "ماذا تعرفي عن تركيا التي تستضيف 4 ملايين لاجئ؟ كم عدد اللاجئين هناك في بلدك؟".