كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابا عن الطعام في إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أن 6 أسرى فلسطينيين لدى إسرائيل يواصلون إضراباً عن الطعام منذ فترات متفاوتة، ضد اعتقالهم إداريًا.

وقال نادي الأسير، في بيان صحافي، إن "جميع الأسرى المضربين حالياً من سكان الضفة الغربية، ويطالبون بإلغاء قرارات اعتقالهم إدارياً، وسط تدهور مستمر في حالتهم الصحية".

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وأوضح البيان، أن أقدم الأسرى المضربين يبلغ 61 عاماً، ومضرب منذ 19 من الشهر الماضي، فيما يُعاني أحدهم من العزل الانفرادي في السجون الإسرائيلية منذ نوفمبر 2017.

وحسب نادي الأسير الفلسطيني، تعتقل إسرائيل في سجونها حالياً نحو 5700 أسير وأسيرة، بينهم نحو 500 على بند الاعتقال الإداري، الذي يتيح الاعتقال المفتوح دون توجيه اتهامات محددة.

وأوقف عشرات الأسرى الفلسطينيين، الإثنين الماضي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر8 أيام للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وإنهاء إجراءات العزل ،وتركيب هواتف عمومية في السجون.