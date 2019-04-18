كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين يؤكد قمة "بوتين وكيم" فى أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الكرملين، اليوم الخميس، الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في روسيا في النصف الثاني من أبريل.

وقال الكرملين في بيان :"رئيس لجنة شؤون الدولة بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونج أون سيزور روسيا في النصف الثاني من أبريل بدعوة من فلاديمير بوتين."

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وقال ديمتري بيسكوف المتحدث بإسم الكرملين هذا الأسبوع، إنّه يجرى الإعداد للاجتماع الأول بين الزعيمين، دون إعطاء تفاصيل حول موعد ومكان عقده المحتمل.