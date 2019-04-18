كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة وزير المالية الباكستاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير المالية الباكستاني، أسد عمر، اليوم الخميس، أنه سوف يستقيل وسط موجة من الانتقادات بشأن تعامل الحكومة مع الأزمة المالية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.

وكتب أسد عمر، تغريدة على موقع "تويتر"، أن رئيس الوزراء عمران خان، عرض عليه حقيبة الطاقة في مجلس الوزراء لكنه رفض.

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ودافع "عمر"، عن قيادة عمران خان، واصفًا إياه بأنه أفضل أمل لباكستان.

وجاءت استقالة "عمر"، بعد أيام من عودته من المحادثات في واشنطن مع صندوق النقد الدولي.