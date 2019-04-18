كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استجواب السفير البابوى فى فرنسا بسبب الاعتداءات الجنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر قضائية، اليوم الخميس، أنّه تم استجواب لويجي فينتورا، السفير البابوي في فرنسا، بشأن التحقيق المفتوح في فرنسا بسبب الاعتداءات الجنسية المزعومة.

وأخبرت المصادر لوكالة إفي الإسبانية، أن استجواب فنتورا (74 عامًا) جرى في 3 أبريل.

وحدث هذا المثول أمام الشرطة دون انتظار رفع الحصانة الدبلوماسية، وهو ما طلبه مكتب المدعي العام الفرنسي في مارس.

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ويتم التحقيق مع سفير الفاتيكان في فرنسا لثلاث شكاوى قدمها ثلاثة رجال، جميعهم من السن القانونية، والذين أفادوا أنهم تعرضوا للتحرش في أعقاب الاحتفالات الرسمية في 2018 وأوائل 2019.

وقال أحدهم، إن اللمس حدث في قاعة في دار البلدية في باريس، حيث هنأت العمدة آن هيدالجو السنة السلطات الدبلوماسية والدينية بالسنة الجديدة.