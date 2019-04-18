كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بابا الفاتيكان يطالب الكهنة بأن "يتسخوا" من جراح الناس وكربهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثّ بابا الفاتيكان- البابا فرانسيس، اليوم الخميس، الكهنة بأن تتسخ أيديهم من خلال لمس "جروح الناس وآثامهم وكربهم"، وأكد أن هذا "يشفي من التفاهة والإساءة والقسوة"، أثناء عظمته على القداس في كنيسة سان بيدرو.

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وفى قداس المسيح، تبدأ طقوس الأسبوع المقدس، كما يتم الاحتفال بتأسيس سر النظام الكهنوتي، وفقًا للتقاليد المسيحية، ولهذا السبب ، فإن عظة البابا مكرسة دائمًا للتفكير في العمل الكهنوتي، وفقاً لوكالة افى الإسبانية