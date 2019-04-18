كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرشح الرئاسي لأوكرانيا: إذا فزت سأدفع لانتخابات برلمانية مبكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المرشح المحتمل في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، أنه يود الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة إذا فاز في الانتخابات التي جرت يوم الأحد.

وقال فولوديمير زيلينسكي، الممثل الكوميدي الشهير الذي يتصدر قائمة الاقتراع قبل جولة الإعادة يوم الأحد، لموقع RBC Ukraine على الإنترنت في مقابلة، اليوم الخميس، إنه سيدفع لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

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وأضاف "زيلينسكي"، اليوم، أن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة هو جزء من فكرته عن "تجديد" النخبة الحاكمة في البلاد، لكنه أقر بأن الأمر قد يستغرق عدة أشهر لتحقيق ذلك.

وكما أوردت "فوكس نيوز"، يسيطر الحزب الحاكم للرئيس الأوكراني الحالي بترو بوروشينكو، على المجلس الأعلى الأوكراني، ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في نهاية أكتوبر.