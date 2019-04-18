كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، أنه الفائز في الانتخابات الرئاسية في البلاد، حيث أظهرت النتائج الأولية أنه حصل على 54٪ من الأصوات.

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وقال "ويدودو"، للصحفيين، إن نحو 20 من قادة دول جنوب شرق آسيا ومناطق أخرى هنأوه على الحصول على فترة ولاية ثانية.

وكان قد ادعى منافس ويدودو، الجنرال السابق برابوو سوبيانتو، أنه فاز بنسبة 62 ٪ من الأصوات في انتخابات، يوم أمس الأربعاء بناءً على حسابات حملته الانتخابية، مكررًا مطالبة مماثلة عندما خسر أمام "ويدودو" في العام 2014.