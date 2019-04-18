كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تطلب إبعاد بومبيو عن المحادثات مع أمريكا بعد اختبار سلاح جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إنها لم تعد ترغب في التعامل مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وأنه ينبغي استبداله في المحادثات بشخص أكثر نضجا بعد ساعات من إعلانها أول تجربة سلاح منذ انهيار المحادثات النووية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية كوون جونج جون، تحذيرا من أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بالوضع في شبه الجزيرة الكورية إذا لم تتخل الولايات المتحدة عن "السبب الجذري" الذي أجبر كوريا الشمالية على تطوير أسلحة نووية.

وجاء هذا البيان بعد فترة وجيزة من إعلان كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونج أون، أشرف على اختبار سلاح موجه تكتيكي جديد، والذي قالت وكالة الأنباء الكورية إنه لديه "نمط غريب من رحلة التوجيه" و "رأس حربي قوي".