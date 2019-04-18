ردا على أخبار “نطحه”..بنشماس ينشر صورته مبتسما وسط مرشحي حزبه لهياكل البرلمان

وسط تداول واسع لأخبار تفيد تعرضه لـ”النطح” من قبل أحد برلمانيي حزبه، اختار حكيم بنشماس، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الرد بنشر صورة له وهو مبتسم وسط مرشحي حزبه لهياكل مجلس النواب.

وفي ذات السياق، استقبل حكيم بن شماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، صباح اليوم الخميس، بالمقر المركزي للحزب في الرباط، النواب البرلمانيين الذين تم اختيارهم لتمثيل الحزب بمختلف هياكل مجلس النواب، حيث اختار محمد أبودرار، رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ومحمد التويمي بنجلون، نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب، وحياة المشفوع، نائبة ثامنة لرئيس مجلس النواب.

وبدل رئاسة الفريق النيابي، رشح بنشماس محمد اشرورو ليكون محاسبا لمكتب مجلس النواب، وتوفيق الميموني، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ومولاي هشام المهاجري، رئيسا للجنة الداخلية بمجلس النواب.

من جانبه، كان أول خروج إعلامي لمحمد أبودرار بعد توليه منصب رئيس فريق البام بمجلس النواب، للحديث عن أخبار “نطح” الأمين العام للحزب، حيث قال في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك إن ما تم تداوله “لا أساس له من الصحة، وأن لقاء اليوم الذي حضره، كان وديا وسادته حرية التعبير والاحترام المتبادل”.