كارتيرون يرفع التحدي قبل ديربي”كازابلانكا”

على بعد أربعة أيام فقط، من مباراة ديربي الوداد والرجاء الرياضي، رفع باتريس كارتيرون، مدرب النسور الخضر التحدي، أمام الغريم.

كارتيرون تحدث في ندوته الأخيرة بعد مباراة إتحاد طنجة عن اللقاء المرتقب أمام الغريم الوداد الرياضي، مؤكداً بأنه خصم لا يستهان به، خصوصا وأن المجموعة قد ظفرت ببطاقة العبور إلى مباراة نصف نهائي دوري الأبطال.

وحسب المتحدث ذاته، فإن الرجاء الرياضي سيدخل بهدف الفوز، والبحث عن تقليص الفارق أمام الوداد الذي يغرد منفدراً في الصدارة.

وتعد مباراة الديربي الأولى لباتريس كارتيرون، في مشواره مع الرجاء الرياضي، بعد تسلمه مهام قيادة رفاق زكرياء حدراف خلفاً للإسباني خوان كارلوس غاريدو، المقابل من منصبه بسبب سوء النتائج وأيضاً المشاكل الداخلية.

جدير ذكره، أن كارتيرون، قد توج مع الرجاء الرياضي بلقب دوري “السوبر” الإفريقي على حساب الترجي الرياضي التونسي، وهو أول إنجاز للمدرب السابق للأهلي المصري مع الرجاء.