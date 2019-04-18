حفلات الديفا سميرة سعيد في المغرب.. معجبون من السويد وإسبانيا حاضرون.. والمنظم: إنه تكريم لها

تجري، حاليا، الاستعدادات الأخيرة لانطلاق حفلات الديفا سميرة سعيد في المغرب، خلال الشهر الجاري، في 3 مدن، هي الدارالبيضاء، وطنجة، والدارالبيضاء.

وكشف المهدي بلخياط، مؤسس شركة “بوك إيفنت”، في بلاغ صحفي، أن عملية الإقبال على تذاكر حفلات الديفا مستمر، عبر موقع “كيشي. ما”، وأشار إلى أن تذاكر اقتنيت من طرف معجبين بها من السويد، وإسبانيا، والإمارات.

وأبرز المتحدث نفسه أن حفلات سميرة سعيد في بلادها المغرب، بمثابة تكريم لها، ولمسيرتها الطويلة، التي أنتجت خلالها عشرات من الألبومات، ومئات الأغاني.

ومدت الديفا يدها إلى أسماء مغنيين مغاربة من أجل مرافقتها في حفلاتها، وهم هدى سعد، التي ستغني بجانبها في حفل مدينة طنجة، ولمياء الزايدي في حفل الدارالبيضاء، ورضوان أسمر في حفل “مازاغان” في الجديدة.

يذكر أن جولة النجمة المغربية “سميرة سعيد” ستنطلق في الـ23 أبريل الجاري، بحفل يحتضنه مسرح “استوديو الفنون الحية” في الدارالبيضاء، ثم حفلها في قصر الأنوار في مدينة طنجة، في 27 أبريل الجاري، قبل أن تختتم جولتها الغنائية في منتجع “مازاغان” في الجديدة في 30 من الشهر نفسه.