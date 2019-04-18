إغلاق الضفة وغزة لـ8 أيام بسبب "الفصح العبري"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن فرض طوق أمني شامل على الضفة الغربية المحتلة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة المحاصر لمدة 8 أيام بحجة "الفصح العبري".

ووفقا لجيش الاحتلال، سيتم عند منتصف يوم الجمعة وحتى قبيل منتصف يوم السبت الذي يوافق 27 من نيسان/أبريل الجاري، فرض الإغلاق على المناطق كافة بالضفة وغزة، بمناسبة "عيد الفصح".

كما ستفرض سلطات الاحتلال إغلاقا آخر بدءا من منتصف ليلة السابع من شهر أيار/ مايو القادم، وحتى قبيل منتصف التاسع من ذات الشهر بسبب إحياء ما يسمى ذكرى الاستقلال (النكبة الفلسطينية).

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وبموجب ذلك، أعلن جيش الاحتلال، أنه سيسمح خلال أيام الإغلاق بعبور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية، بناء على موافقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتشهد فترات الأعياد اليهودية تشديدات للاحتلال الإسرائيلي ومناسبة لتنغيص حياة الفلسطينيين عبر الحد من حركتهم وتنقلاتهم بين المدن والقرى الفلسطينية المختلفة بسبب الحواجز التي تنصبها قوات الاحتلال على مداخل المدن والقرى الفلسطينية بالضفة.

ويمنع الطوق الأمني عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين الذين يعملون بتصاريح صادرة عن سلطات الاحتلال، بالعمل والدخول لمناطق الخط الأخضر، حيث يمنعون من الوصول لأماكن عملهم، كما ويمنع المواطنون من قطاع غزة من الوصول للداخل المحتل للعلاج بالمستشفيات.