شاشة "غالاكسي فولد" تعاني من خلل بعد يومين من الاستعمال فقط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تذمر مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي من أن هاتف "غالاكسي فولد" القابل للطي وذو السعر المرتفع نسبيًا، من إنتاج شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية الشهيرة، أنه يعاني من خلل في الشاشة والذي ظهر بعد يوم أو يومين فقط من الاستخدام.

والمشكلة تتعلق فقط بالشاشة، أو تكسر بسهولة أو تصدر وميضًا وفق ما نقلته صحف عدة عالمية عدة راجعت الجهاز.

ويذكر أن فكرة الهاتف القابل للطي حظيت بترحيب كبير رغم أن حداثتها ممكن أن تخيف المستخدمين قليلا من اقتناءها، خصوصا بعد أن تأطرت فكرة الـ"سمارتفون" (الهاتف الذكي) منذ طرح أول "آيفون" في العام 2007.

وقال الخبراء الذين راجعوا المشكلة إنهم "لا يعرفون ما هي المشكلة، ثم إن ’سامسونغ’ نفسها لم تقدم إجابات". وقال مراسل وكالة "بلومبرغ" في تغريدة له على "فيسبوك" إن "الشاشة على وحدة المراجعة الخاصة بي من ’غالاكسي فولد’ معطلة تماما، وغير صالحة للاستعمال بعد يومين فقط. من الصعب معرفة ما إذا كان هذا واسع الانتشار أم لا"، ووفقا لتغريداته فقد قام بإزالة غطاء بلاستيكي عن الشاشة الأمر الذي عطّلها تماما.