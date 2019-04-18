بالفيديو .. أخطر طائر في العالم يمزق جسد صاحبه حتى الموت

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - قام طائر كاسوري "الشبنم" المصنف بأخطر طائر في العالم بقتل صاحبة الذى يربيه ويعتني به في مزرعته الخاصة بولاية فلوريدا.

واشتهر المجني علية مارفن هاجوس، أمريكى الجنسية بتربيته لحيوانات مختلفة وطيور غريبة، في مزرعته الواقعة في ولاية فلوريدا، قبل أن يهاجمه طائر "كاسوري" (الشبنم) وينهي حياته.

وذكرت مصادر محلية أن الطائر العملاق دخل في وضع دفاعي وهاجم هاجوس بشكل مفاجئ، إثر تعثر الأخير وسقوطه على الأرض، على بعد أمتار من الطائر.

وتم نقل المجنى علية إلى المستشفى، إلا انة فارق الحياة متأثرا بجروح خطيرة سببها الطائر الشرس.

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ويصنف "كاسوري" على نطاق واسع، كأخطر طائر على وجه الأرض، حيث يملك مخالب مدببة في مقدمة كل من قدميه، تشبه الخنجر إلى حد كبير، ويصل طول الواحد منها إلى 10 سنتيمترات، ما يجعل "كاسوري" قادرا على إنهاء حياة خصومه بركلة واحدة.

كما تصنف لجنة حماية البيئة والثروة السمكية في فلوريدا، طائر "كاسوري"، بين أكثر الحيوانات خطرا على حياة الإنسان، في حين تلزم السكان بضرورة الحصول على إذن رسمي قبل إيواء الطائر المتوحش، الذي تتطلب تربيته وجود نوع محدد من الأقفاص والمستلزمات الأخرى.

يذكر أن "شبنم" هي جنس الطيور يتبع فصيلة الشبنمية من رتبة الشبنميات، وهو طائر ضخم عاجز عن الطيران والذي يعتبر ثاني أكبر طائر في العالم بعد النعامة، حيث يبلغ وزنه ما يقرب من 60 كيلوجراما، وينمو في بعض الأحيان ليصبح أطول من الإنسان البالغ.