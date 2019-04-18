الأمانة العامة للحزب الحاكم بالجزائر تحل "هيئة التسيير" برئاسة بوشارب

قررت الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، اليوم الخميس، حل "هيئة تسيير الحزب" التي يرأسها معاذ بوشارب رئيس البرلمان الجزائري.

وقالت، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن "الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني والمنبر الإعلامي للأفلان الحقيقي، وبدعم من أعضاء اللجنة المركزية والقاعدة الشبابية للمناضلين الأوفياء والشرفاء، تُسقط ما سُمي بالهيئة المسيرة وحلها نهائياً".

وحتى الساعة 11:25 ت.غ لم يصدر تعقيب من بوشارب على قرار الأمانة العامة.

وكشفت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية الجزائرية لـ"العين الإخبارية" عن أنها وافقت رسمياً على طلب اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر لعقد اجتماع استثنائي لانتخاب أمين عام جديد للحزب.

وأكد قياديون في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر "تلقيهم الموافقة الرسمية من الداخلية الجزائرية لعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب بهدف انتخاب أمين عام جديد".

وأشاروا إلى أن الطلب تقدم به أعضاء اللجنة المركزية بداية الشهر الحالي.

وكشفت المصادر عن أن موعد انعقاد الاجتماع الاستثنائي سيكون خلال الأسبوع المقبل بحضور الأمين العام السابق جمال ولد عباس ورئيس البرلمان السابق السعيد بوحجة وجميع أعضاء اللجنة المركزية.

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وتعد اللجنة المركزية في الحزب الحاكم بالجزائر المعروف اختصاراً بـ"الأفلان" أعلى هيئة في الحزب، والمخولة بانتخاب الأمين العام وتحديد سياسات مواقف الحزب.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، دخل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر في أزمة غير مسبوقة، عقب الإقالة المثيرة للجدل لرئيس البرلمان الجزائري السابق السعيد بوحجة، عند قيام نواب من الحزب بإغلاق مقر البرلمان "بقفل حديدي" ومنعوا بوحجة من دخوله، ليتم انتخاب معاذ بوشارب رئيساً جديداً للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة العليا للبرلمان الجزائري).

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تولى أيضا بوشارب برفقة 6 أعضاء في الحزب قيادة "الأفلان" من خلال هيئة تسيير مؤقتة وجمّد اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب، بعد الإطاحة بالأمين العام السابق جمال ولد عباس الذي نفى تقديمه استقالته من الأمانة العامة.





وبعد ترشيح الحزب الحاكم الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة وخروج مظاهرات شعبية رافضة له، قدم عشرات القياديين والمناضلين استقالاتهم من الحزب، متهمين "هيئة التسيير بالخروج عن سياسة الحزب والتخندق ضد الجزائريين" كما ورد في بيانات استقالاتهم.

وفي مارس/آذار الماضي، اجتمع 150 قيادياً من الحزب، وقرروا عقد اجتماع استثنائي للجنة المركزية، وأعلنوا "عدم اعترافهم بمعاذ بوشارب والهيئة المنسقة"، وأمهلوهم أسبوعاً واحدا "قبل اقتحام مقر الحزب" بالجزائر العاصمة.

ويعد معاذ بوشارب من بين "الباءات الأربع" التي طالب المتظاهرون الجزائريون برحيلهم في الجمعتين الأخيرتين، ومنهم من طالب بوضع الحزب في "المتحف"، كما حمّلوا أحزاب الائتلاف الرئاسي الداعم لبوتفليقة مسؤولية الوضع الذي وصلت إليه الجزائر.