تقرير: الشرطة الألمانية تجاهلت 605 أوامر اعتقال ضد اليمين المتطرف

كشف تقرير ألماني يستند إلى بيانات رسمية، الخميس، أن الشرطة الألمانية لم تنفذ 605 أوامر اعتقال ضد نشطاء باليمين المتطرف على خلفية تتهم تتراوح بين السرقة وجرائم سياسية في 2018.

ونقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية الخاصة عن بيانات المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، التابع لوزارة الداخلية، أن "المكتب يسجل في الوقت الحالي 605 من أوامر الاعتقال الصادرة بحق نشطاء من اليمين المتطرف، تحت بند أوامر اعتقال مفتوحة، والتي تعني أنها لم تنفذ بعد"، حسب الصحيفة نفسها.

ووفق التقرير ذاته، فإن أوامر الاعتقال صدرت في الفترة بين يناير/كانون الثاني ونهاية سبتمبر/أيلول 2018 بحق 467 شخصا من اليمين المتطرف، ما يعني أن هناك نشطاء صدر بحقهم أكثر من أمر اعتقال".

وأوضحت الصحيفة أن أوامر الاعتقال صدرت على خلفية تهم تتراوح بين السرقة والتزوير والاعتداءات اللفظية وجرائم العنف ذات الدوافع السياسية، واختراق قوانين حظر منظمات يمينية متطرفة.

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وفي المقابل، نفذت الشرطة 333 أمر اعتقال بحق نشطاء من اليمين المتطرف على خلفية اتهامات مماثلة، في الفترة ذاتها.

ووفق دي فيلت، فإن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية لم يقدم تبريرا قويا لعدم تنفيذ أوامر الاعتقال، لكن الشرطة أكدت أنها تمنح الأولوية لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة على خلفية تهم الإرهاب، منذ تعرض مهاجرين وشرطية للقتل على يد متطرفين يمينين في الفترة بين 2000 و2007، ثم يأتي بعدها تنفيذ أوامر الاعتقال في الجرائم الأخرى التي يرتكبها يمينيون متطرفون.

وأوضح المكتب أن أوامر الاعتقال الـ605 سيجري تنفيذها خلال الأشهر المقبلة.

ولم يقدم المكتب الاتحادي للصحيفة إحصاءات عن عدد أوامر الاعتقال بحق اليمينيين المتطرفين في قضايا الإرهاب، في الفترة ذاتها رغم تحججه بانشغاله أولا بتنفيذ أوامر الاعتقال المتعلقة بجرائم الإرهاب.

وتقدر السلطات عدد الألمان المنخرطين في اليمين المتطرف بـ١٨ ألف شخص، يملك عدد كبير منهم أسلحة مرخصة.