وفاة 29 سائحا ألمانيا في انقلاب حافلة بالبرتغال

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أعلن مسؤولون أن 29 سائحا لمانيا قتلوا، الأربعاء، عندما انقلبت الحافلة التي كانت تقلهم في جزيرة ماديرا البرتغالية. وبحسب وكالة «فرانس برس»، أظهرت لقطات تلفزيونية الحافلة وقد انحرفت عن الطريق وانقلبت في الظاهر مرات عدة قبل ان تصطدم بمنزل في أسفل منحدر. وكتب متحدث باسم الحكومة الالمانية على «تويتر»: «أنباء مفجعة تأتي إلينا من ماديرا»، مضيفا: «حزننا العميق يذهب إلى كل هؤلاء الذين فقدوا حياتهم في حادث الحافلة، وأفكارنا مع الجرحى». وقال فيليب سوسا، رئيس بلدية منطقة سانتا كروز التي وقع فيها الحادث إن 17 امرأة و11 رجلا لقوا حتفهم وجرح 21 آخرون.

وأبلغ طبيب الصحافة لاحقا بأن امرأة أخرى توفيت متأثرة بجراحها.وقال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو في حديث تلفزيوني «أعرب عن حزن وتضامن كل الشعب البرتغالي في هذه اللحظة الماساوية، خاصة مع عائلات الضحايا الذين وفق ما أُبلغت جميعهم من الألمان».أما رئيس الوزراء أنطونيو كوستا فكتب على «تويتر» أنه اتصل بالمستشارة

وأبلغ طبيب الصحافة لاحقا بأن امرأة أخرى توفيت متأثرة بجراحها. وقال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو في حديث تلفزيوني «أعرب عن حزن وتضامن كل الشعب البرتغالي في هذه اللحظة الماساوية، خاصة مع عائلات الضحايا الذين وفق ما أُبلغت جميعهم من الألمان». Advertisements أما رئيس الوزراء أنطونيو كوستا فكتب على «تويتر» أنه اتصل بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتقديم تعازيه. وكانت الحافلة تنقل نحو 50 شخصا عندما وقع الحادث الدامي. وأشار نائب رئيس الحكومة المحلية بيدرو كالادو إلى أنه «من السابق لأوانه» التكهن بسبب الحادث، مضيفا أن الحافلة عمرها 5 سنوات وكل شيء كان «يبدو أنه يسير على ما يرام». وقال مكتب المدعي العام في ماديرا لوكالة أنباء محلية إن السلطات القضائية فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.

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