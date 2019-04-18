انت الان تتابع 238 قتيلًا وجريحًا جراء فيضانات وأمطار باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فيضان - أرشيفية

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في عدة مناطق بالبلاد حيث أسفرت عن مصرع 64 شخصا وإصابة 174 آخرين. وقالت الهيئة حسبما ذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية اليوم الخميس، أن الفيضانات والأمطار تسببت في تدمير 117 منزلا. وكان مكتب الأرصاد الجوية قد توقع أن تضرب عواصف رعدية مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة أقاليم "البنجاب" و"كشمير" والعاصمة "إسلام أباد" خلال الساعات والأيام المقبلة.

على جانب آخر، شهدت إيران هي الأخرى، مقتل 57 قتيلًا و478 جريحًا، بسبب الفيضانات.وأشار موقع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إلى أن «اجتماعا خاصا في مقر المرشد يعقد حاليا لدراسة الإجراءات والإمدادات التي سيتم تقديمها للمحافظات التي اجتاحتها سيول وفيضانات»، مضيفًا «أن قيادات أمنية واجتماعية تشارك في

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