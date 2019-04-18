انت الان تتابع مقتل 14 شخصًا برصاص مسلحين مجهولين في باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
انفجار - أشيفية
أفادت مصادر باكستانية، اليوم الخميس، بأن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين عقب اخراجهم من داخل حافلة ركاب على طريق (ماكران الساحلي) السريع. ونقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية عن المصادر قولها: إن مجموعة من المسلحين قاموا بإيقاف الحافلة وإخراج بعض الركاب منها عقب معرفة هوياتهم وإطلاق النار عليهم بعد ذلك، مشيرة إلى أنه تم نقل جثث الضحايا إلى أحد المسشتفيات القريبة، مضيفة أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
ومن جانبه، أدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الهجوم الإرهابي على ركاب الحافلة وطالب بتقرير عن الحادث، معربا عن تعاطفه مع عائلات الضحايا، مطالبا السلطات المعنية ببذل قصارى جهدها من أجل تحديد هويات مرتكبي هذا "العمل البربري" وتقديمهم للعدالة.وكانت باكستان قد شهدت الجمعة الماضية، مقتل 16 شخصًا وإصابة
ومن جانبه، أدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الهجوم الإرهابي على ركاب الحافلة وطالب بتقرير عن الحادث، معربا عن تعاطفه مع عائلات الضحايا، مطالبا السلطات المعنية ببذل قصارى جهدها من أجل تحديد هويات مرتكبي هذا "العمل البربري" وتقديمهم للعدالة.
وكانت باكستان قد شهدت الجمعة الماضية، مقتل 16 شخصًا وإصابة 30 آخرين بانفجار قنبلة في إحدى أسواق مدينة "كويتا" غرب البلاد.
وقال نائب المفتش العام لشرطة كويتا عبد الرزاق تشيما في تصريح نقلته قناة (جيو نيوز) الإخبارية الباكستانية، إن 16 شخصا لقوا مصرعهم جراء الانفجار الذي استهدف طائفة الهزارة الشيعية، مضيفا أن 8 من القتلى ينتمون للهزارة. (تفاصيل)
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