انت الان تتابع لحظره قادة بالحرس الثوري.. إيران تهدد بحجب إنستجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الحرس الثوري الإيراني

أعلن مساعد الادعاء العام الإيراني لشؤون الفضاء الافتراضي، جواد جاويد نيا، أن بلاده قد تضطر لحجب تطبيق «إنستجرام» إن لم يلتزم باحترام القوانين الإيرانية. وقال جاويد نيا، في تصريح صحفي، الأربعاء: «إقدام إدارة الموقع على إغلاق الحسابات الشخصية لعدد من المسؤولين الإيرانيين يمثل أكبر إساءة للشعب الإيراني». وأضاف: «بموجب قوانين الفضاء الافتراضي الإيرانية يجب إرسال قواعد البيانات للبرامج الافتراضية إلى الجهات المختصة، والتعهد بالامتثال للقوانين الإيرانية، وإلا فلن يتم ترخيصها».

وتابع: «نرى الآن أن الإجراءات القانونية والسيادية المعمول بها في إيران لا تنفذ.. إذا لم يكن هناك خيار آخر، فسنضطر لحجب تطبيق إنستجرام»، مشيرا إلى إمكانية الاستغناء عن «إنستجرام» بـ«نماذج جيدة» مطورة محليا. وحظر تطبيق «إنستجرام» حسابات لقادة في الحرس الثوري