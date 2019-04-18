انت الان تتابع مسلحون يقتلون 14 شخصا بعد خطفهم من حافلات في جنوب غرب باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قال مسؤول باكستاني اليوم الخميس إن مسلحين مجهولين قتلوا 14 شخصا في جنوب غرب البلاد بعدما أنزلوهم من عدة حافلات للركاب وفحصوا بطاقات هويتهم وخطفوهم.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على الركاب الذين كانوا مسافرين على طريق ساحلي سريع من مدينة كراتشي في اتجاه بلدة جوادار المطلة على بحر العرب حيث تشيد الصين ميناء.

ويجتاح العنف والأعمال المسلحة إقليم بلوخستان في جنوب غرب باكستان منذ وقت طويل حيث تمارس عدة جماعات انفصالية ومتشددون نشاطهم في منطقة غنية بموارد الغاز والمعادن.

وقال ضياء الله لانجوف وزير داخلية بلوخستان إن القتلى كانت أيديهم وأرجلهم مقيدة مضيفا أنه تم العثور عليهم بالقرب من بلدة أورمارا في منتصف الطريق تقريبا بين كراتشي وجوادار.

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ولم يذكر الوزير كيف تم انتقاء ركاب معينين وخطفهم وقتلهم كما لم يكشف عن هوياتهم.

وندد رئيس الوزراء عمران خان بالهجوم وطلب تقريرا عاجلا بشأنه.

وقال بيان صادر عن مكتب خان "وجه رئيس الوزراء السلطات ببذل كافة الجهود الممكنة لتقديم مرتكبي هذا العمل الوحشي للعدالة".

كانت وسائل إعلام باكستانية ذكرت في وقت سابق أن المتشددين خطفوا الركاب من حافلة واحدة لكن لانجوف قال إنهم خُطفوا من ست أو سبع حافلات.