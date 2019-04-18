تأجيل محادثات السلام بسبب اعتراض طالبان على حجم الوفد الأفغاني

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قال مسؤولون ودبلوماسيون، اليوم، إنه تم تأجيل اجتماع بين حركة طالبان وساسة أفغان وشخصيات من المجتمع المدني يهدف لإنهاء الحرب التي استمرت أكثر من 17 عاما في البلاد وقال إن السبب هو اعتراض طالبان على حجم الوفد الأفغاني.

وكان من المقرر أن تبدأ المحادثات غدا الجمعة في الدوحة لكن مسؤولا حكوميا كبيرا في كابول قال “ألغينا الاجتماع في الوقت الراهن ونعيد مناقشة التفاصيل”.

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وقال دبلوماسي غربي في كابول إن الوفد الأفغاني الذي كان مقررا أن يسافر إلى الدوحة اليوم الخميس أبلغ بالتأجيل وتجري مناقشة تحديد موعد جديد.

وقال الدبلوماسي الذي اشترط عدم ذكر اسمه “سيتعين على الحكومة تغيير تشكيل الوفد لعقد هذا الاجتماع”. وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان إن زعماء الحركة شعروا بعدم ارتياح بسبب حجم الوفد الأفغاني وتشكيله.

وأضاف لـ”رويترز” عبر الهاتف “وجود بعض المشاركين يتعارض تماما مع القائمة التي اتفقنا عليها”. وذكر أن الوفد يضم بعض الأفغان الذين يعملون لصالح الحكومة.

ورفضت طالبان مرارا الاجتماع مع حكومة الرئيس أشرف غني لكنها عقدت عدة جولات من المحادثات مع مسؤولين أمريكيين.