الان تتابع تركيا تجمد ممتلكات 3 من قادة الحوثيين بينهم عبد الملك الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 2:01 م, 18 أبريل 2019 م التعليقات: 0 تنفيذا لقرار مجلس الأمن أنقرة - الخليج 365 قررت أنقرة، اليوم، تجميد ممتلكات 3 من قادة الحوثيين، بينهم عبد الملك الحوثي، زعيم مليشيا الحوثي الإرهابية، وجاء القرار امتثالا لقرار مجلس الأمن.

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