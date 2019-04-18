شكرا لقرائتكم الجيش الليبي يطرد الميليشيات من قاعدة "تمنهنت" الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال آمر منطقة سبها العسكرية إن الجيش الوطني الليبي صدَّ هجوماً لعصابات تشادية على قاعدة تمنهنت الجوية، ويجري مطاردة المسلحين الذين هاجموا قاعدة "تمنهنت" قرب مزارع "غدوة".

وسيطر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير #حفتر على #قاعدة_تمنهنت الجوية ومطارها المدني، وبذلك يسيطر على أغلب مناطق الجنوب الليبي بالكامل.

وشنت ميليشيات متطرفة من تلك القاعدة العسكرية هجوماً قبل أيام على مقر قيادة اللواء 12 التابع للجيش الوطني "قاعدة براك الشاطئ"، حيث نفذت مجزرة راح ضحيتها العشرات من العسكريين والمدنيين دانتها الأمم المتحدة.

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وطرد الجيش الليبي ميليشيات القوة الثالثة، التي تضم جماعات إرهابية من بقايا تنظيم أنصار الشريعة وميليشيات متطرفة.

ودان رئيس البرلمان المنتخب #عقيلة_صالح "الهجوم وأعلن الحداد 3 أيام على أرواح قتلى المجزرة، وأصدر توجيهات إلى #القوات_المسلحة لتتخذ الإجراءات اللازمة من أجل الرد على هذا الهجوم وتطهير الجنوب من كل الميليشيات.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن حكماء وأعيان وشيوخ قبائل ومؤسسات المجتمع المدني جنوب ليبيا، أمهلوا السبت الماضي القوة الثالثة، مدة 72 ساعة لمغادرة المنطقة (انتهت أمس الأول الثلاثاء)، وذلك احتجاجاً على هجومها على قاعدة "براك الشاطئ" الخميس الماضي.

والجمعة الماضية، أوقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، كلا من وزير الدفاع مهدي البرغثي، وقائد القوة الثالثة جمال التريكي، إلى حين تحديد المسؤولين عن خرق الهدنة، ووقف إطلاق النار في الجنوب الليبي.