شكرا لقرائتكم محكمة طوكيو ترفض استئناف غُصن على قرار احتجازه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفضت أعلى محكمة في #اليابان الاستئناف الذي تقدم به محامي رئيس شركة #نيسان السابق كارلوس غصن ضد تمديد اعتقاله بعد اعتقاله للمرة الرابعة بتهمة سوء السلوك المالي.

ورفض الطعن المقدم من محامي غصن ضد تمديد فترة احتجازه حتى 22 أبريل التي فرضتها #محكمة_طوكيو يوم الاثنين، وفقا لوكالة "الأسوسيشن بريس".

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وأطلق سراح غصن، الذي اعتقل للمرة الأولى في نوفمبر، في السادس من مارس بكفالة، لكنه اعتقل مجدداً في الرابع من أبريل.

ويواجه غصن اتهامات بالتحايل الضريبي وخرق الثقة. لكنه ينفي ارتكاب أية مخالفات.

وقاد غصن نيسان على مدى عقدين، لينقذ الشركة التي كانت على شفير الإفلاس. وصوت مجلس إدارة نيسان الأسبوع الماضي لإقالته من مجلس إدارة الشركة.