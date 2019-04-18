توقيف شخص يحمل مواد قابلة للاشتعال في كاتدرائية في نيويورك

اسماء السيد - نيويورك: أعلنت الشرطة أنه تم توقيف شخص ليل الأربعاء الخميس بعدما دخل إلى كاتدرائية القديس باتريك في نيويورك وهو يحمل عبوتي بنزين وسائلا قابلا للاشتعال وولّاعات، بعد أيام من الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام الباريسية.

وأفاد نائب مفوض شرطة نيويورك جون ميلر أن الشخص الذي تم توقيفه أشار إلى أنه كان يختصر الطريق عبر المرور من الكاتدرائية بعدما نفذت سيارته من الوقود. لكنه اعتبر أن إجاباته كانت "غير مترابطة وتنطوي على مراوغة".

وقال ميلر للصحافيين عند مدخل الكاتدرائية الواقعة في قلب حي مانهاتن "لا نعرف بماذا كان يفكر ودوافعه".

وأشارت الشرطة إلى أن عنصر أمن في الكاتدرائية أوقف المشتبه به وأبلغه بأنه لا يمكنه دخول المبنى وهو يحمل هذه المواد.

وقال ميلر "انسكب بعض البنزين على الأرض عندما طلب منه الخروج" ما دفع عناصر قسم مكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك لتوقيفه بعد مساءلته.

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وأوضح أن "روايته الأساسية كانت أنه يمر عبر الكاتدرائية (...) ونفذت سيارته من الوقود".

وأضاف "عندما ألقينا نظرة على السيارة لم تكن خالية من الوقود فتم احتجازه".

وأفاد المسؤول أن المشتبه البالغ من العمر 37 عاما "معروف لدى الشرطة" التي تجمع معلومات عنه حاليا.

وبدأت أعمال بناء كاتدرائية القديس باتريك في منتصف ثمانينات القرن التاسع عشر واستكملت عام 1878. وتم توسيعها لاحقا بينما استكملت عملية كبيرة لترميمها في 2015.