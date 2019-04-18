شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى بأبوظبى: تأمين سير الاستفتاء بالتنسيق مع الشرطة الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ السفارة المصرية بأبوظبي والقنصلية العامة في دبي استقبال أبناء الجالية المصرية في الامارات ممن لهم حق الانتخاب للاستفتاء على التعديلات الدستورية اعتباراً اليوم الجمعة الموافق 19 أبريل الجاري وحتى يوم الأحد 21 أبريل وذلك من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء.

وقال السفير شريف البديوي سفير مصر لدى أبوظبى ، في بيان صحفى، إن التقدم للاستفتاء يتم بموجب بطاقة الرقم القومى المصرى حتى لوكانت منتهية أو جواز السفر المصري المميكن وذلك بناء على توجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات التي دعت المواطنين المقيمين خارج الجمهوية للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب المصري مؤخراً.

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ولفت البديوي إلى أن عملية تأمين سير الاستفتاء تضم جانبين الأول من خارج السفارة، وقد تم فعلياً الإعداد له بالتنسيق مع الشرطة الإماراتية حيث تختص بالتأمين الكامل بمحيط السفارة المصرية، فيما يكون الثانى من داخل السفارة والذى تم الاستعداد له وتم إلغاء الإجازات والراحات لكافة العاملين بالسفارة فى أبوظبي والقنصلية بدبى.

وأضاف، في إطار توجيهات الدولة المصرية تقدم السفارة عدداً كبيراً من الخدمات في مقدمتها تجديد جوازات السفر، وتصريح العمل، والتصديقات، واستخراج شهادات الميلاد، والتوكيلات"، مجدداً تأكيداته أن الدولة المصرية تولي اهتماماً فائقاً برعاية جميع أبنائها في مختلف أنحاء العالم، وأن رعاية المصريين أولوية قصوى لدى السفارات المصرية بالخارج.

وأشاد البديوي، بالجهود التي تبذلها الجهات المسؤولة في دولة الإمارات العربية المتحدة في تسهيل كافة الإجراءات للقاطنين على أرضها و تشكل نموذجاً عالمياً في تسهيل الإجراءات، وإنجازها بسرعة فائقة، وتوفير كل آليات الدعم بمعايير عالمية.