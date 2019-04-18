شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. وزير الطيران يحضر ختام فعاليات دورى الكرة الخماسية للعاملين بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، اليوم، ختام فعاليات دورى الكرة الخماسية للعاملين بوزارة الطيران المدنى وجميع شركاتها وهيئاتها التابعة والتى بدأت في شهر فبراير الماضى، على ملاعب نادى إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدنى.

يأتى ذلك فى ضوء اهتمام وزارة الطيران المدنى بتنمية المهارات الرياضية والبدنية لدى جميع العاملين لكونها أحد مقومات التحفيز الوظيفى التى تزيد من القدرات الإبداعية والفكرية، وتساهم فى الإرتقاء والنهوض بمنظومة الطيران المدنى، وذلك بحضور الطيار أحمد جنينه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، وعدد من رؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة لوزارة الطيران ولفيف من قيادات الوزارة .

بدأ اليوم الرياضى بالمباراة النهائية لبطولة كرة القدم الخماسية لوزارة الطيران المدني والتى انتهت بفوز فريق الشركة القابضة مصر للطيران بهدفين مقابل هدف لفريق الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، كما فاز فريق نادى إيروسبورت الرياضى التابع لوزارة الطيران المدنى بالمركز الثالث فى هذه البطولة التى بدأت منذ شهرين.

وفى ختام اللقاء قام وزير الطيران بتسليم كئوس البطولة والميداليات للفرق الفائزة الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى ، حيث أكد المصرى على أن استمرار وزارة الطيران لهذه الفعاليات الرياضية يؤكد حرص الوزارة على تدعيم روح الأسرة الواحدة بين جميع العاملين من مختلف قطاعات الطيران المدنى وترسيخ مبادئ التواصل والحب والانتماء بينهم وبين قياداتهم، وأضاف المصرى أن وزارة الطيران المدنى تسخر جميع إمكانياتها خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال شهر يونيه المقبل.

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وخلال اللقاء أعلن نادى إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدنى عن بدء الاستعدادات لتنظيم بطولة الدورة الرمضانية للكرة الخماسية للعاملين بوزارة الطيران المدنى وشركاتها وهيئاتها التابعة والتى تأتى تحت رعاية الفريق يونس المصرى وبحضور لفيف من نجوم كرة القدم المصرية، كما تم الإعلان عن تكوين فريق الدرجة الأولى من العاملين الذين سيشاركوا فى فعاليات الدورى المصرى الدرجة الرابعة .

جدير بالذكر أن فريق كرة القدم الخماسية للعاملين بالشركة المصرية للمطارات صعد لبطولة الجمهورية للشركات ممثلة لقطاع الطيران المدنى بالبطولة، والتى ستقام فعالياته فى مدينة بورسعيد،كما صعدت فرق الشركة القابضة لمصر للطيران لبطولة الجمهورية فى ثمانى ألعاب رياضية .











