شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على: مشاركة المصريين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ستبهر العالم كله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس أن مصر أمام حدث كبير وعظيم نحو تعديلات دستورية واجبة فى هذه المرحلة التى تمر بها مصر، موضحا أن هذه التعديلات تستهدف مصلحة الوطن والمواطن.

وتوقع "على"، فى بيان له أصدره اليوم أن الإقبال على التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيبهر العالم كله وسيفوق الخيال فى جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.

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وقال الدكتور عبد الرحيم على إن الشعب المصرى العظيم عندما يشارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية اعتبارا من غد الجمعة بالخارج وبعد غد السبت للمصريين بالداخل فإنه يقول نعم وألف نعم للتعديلات الدستورية التى تحقق العديد من المكتسبات للمصريين، مؤكدا أن هذا الشعب العظيم صاحب أكبر وأفضل ثورة فى تاريخ البشرية جمعاء ثورة 30 يونيو عام 2013، والتى نجح فيها بعد انحياز قواته المسلحة له آنذاك بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ليس فى تخليص مصر من حكم الفاشية الدينية ولكن تخليص المنطقة بأسرها والعالم كله من قوى الشر والظلام والإرهاب.

وأعرب الدكتور عبد الرحيم على عن ثقته الكاملة فى الشعب المصرى كله وبجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية من الشباب والشيوخ والمرأة فى مشاركتهم وذهابهم جميعا لصناديق الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى ظل ضمانات دستورية غير مسبوقة ومصر تسير بخطى سريعة نحو بناء وطن حقيقى واستقرار سياسى وديمقراطى واقتصادى لتصبح مصر دولة ديمقراطية مدنية حديثة مؤكدا ان المصريين سوف يلقنون الخونة وشياطين الارهاب والدم من أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية درسا قاسيا لن ينسوه أبدا بعد دعواتهم المشبوهة لمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.