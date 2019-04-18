سفير مصر بالإمارات: الاستفتاء على تعديل الدستور بالبطاقة ولو كانت منتهية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد - أحمد جمعة

تبدأ السفارة المصرية بأبو ظبى والقنصلية العامة فى دبى استقبال أبناء الجالية المصرية فى الإمارات ممن لهم حق الانتخاب للاستفتاء على التعديلات الدستورية اعتباراً من غد الجمعة حتى يوم الأحد 21 أبريل، وذلك من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء.

وأوضح السفير شريف البديوى سفير مصر لدى أبو ظبى أن التقدم للاستفتاء يتم بموجب بطاقة الرقم القومى المصرى حتى لو كانت منتهية أو جواز السفر المصرى المميكن، وذلك بناء على توجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات التى دعت المواطنين المقيمين خارج البلاد للاستفتاء على التعديلات...