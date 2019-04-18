محكمة التمييز العسكرية أرجأت محاكمة أحمد الاسير إلى 12 حزيران

أرجأت ​محكمة التمييز العسكرية​ برئاسة القاضي ​طاني لطوف​، محاكمة ​أحمد الأسير​ وتسعة آخرين في أحداث عبرا، الى 12 حزيران المقبل، وذلك بسبب تغيب وكيل الدفاع عن أحد المتهمين وخضوعه ل​عملية جراحية​.

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