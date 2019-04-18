محكمة التمييز العسكرية أرجأت محاكمة أحمد الاسير إلى 12 حزيران

أرجأت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف، محاكمة أحمد الأسير وتسعة آخرين في أحداث عبرا، الى 12 حزيران المقبل، وذلك بسبب تغيب وكيل الدفاع عن أحد المتهمين وخضوعه لعملية جراحية.
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