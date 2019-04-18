الأب مروان غانم يتحدث عن الموسيقى المقدسة والألحان السريانية

إستضافت رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية ​هلا المر​ رئيس جمعية "نسروتو-أخوية السجون في لبنان-علية إبن الإنسان" الأب ​مروان غانم​.

في هذا الجزء الأول من المقابلة، يتحدث غانم عن تعريف الموسيقى المقدسّة، وعن أصل الألحان الكنسية المارونية.

هل أُخذت الألحان الشعبية من الألحان السريانية؟ ما الفرق بين الترانيم التي ترنم خلال رتبة القداس وتلك التي ترنّم خارجها؟ وغيرها من الأسئلة التي يجيب عليها الأب مروان غانم في هذا اللقاء.

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