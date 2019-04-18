ابو فاعور بحث مع سفيرة كندا في تفعيل التعاون الاقتصادي والصناعي

التقى وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، سفيرة كندا إيمانويل لامورو، وبحثا في تفعيل التعاون بين لبنان وكندا على مختلف الصعد الاقتصادية والصناعية والتبادلية. وأطلع أبو فاعور، لامورو على "ما تقوم به ​وزارة الصناعة​ من مشاريع لتطوير القطاع الصناعي، وتحفيز الاستثمارات فيه. وعرض لها مشروع اقامة مناطق صناعية جديدة في المناطق من أجل تنمية الريف، وايجاد فرص عمل ضرورية لابقاء الشباب في مناطقهم، ولتمكين قدرات ​المرأة​، ومشاركتها في القطاعات الانتاجية، والحد من ​النزوح​ والهجرة.

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