الفرزلي استقبل كوبيتش وسفير كوريا الجنوبية

استقبل نائب رئيس مجلس النواب ​ايلي الفرزلي​، المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان ​إيان كوبيتش​ وعرض معه للاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة. كما استقبل سفير جمهورية ​كوريا الجنوبية​ يونغ داكوا.

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