تدابير سير استثنائية على الطريق البحرية غدا

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه "لمناسبة ​الجمعة العظيمة​، وبغية تسهيل ​حركة المرور​ ضمن ​مدينة جونية​، سيتم اتخاذ تدابير استثنائية على ​الطريق البحرية​ من ​بيروت​ باتجاه جونية على الشكل التالي: تحويل السير على الطريق البحرية اعتباراً من الساعة 9.00 من تاريخ 19/4/2019 بدلاً من الساعة 11.00، وذلك من بيروت باتجاه جونية. وطلبت "التقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبلافتات السير تسهيلاً لحركة المرور".

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