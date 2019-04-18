الجيش: تدابير أمنية استثنائية بمناسبة احتفالات أحد الشعانين والجمعة العظيمة وعيد الفصح

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ في بيان، أنّ "بمناسبة احتفالات ​أحد الشعانين​، ​الجمعة العظيمة​ و​عيد الفصح​ المجيد لدى الطوائف المسيحية (شرقي – غربي)، وإقامة احتفالات خاصة بهذه المناسبات في مختلف المناطق اللبنانية، باشرت وحدات الجيش تنفيذ ​تدابير أمنية​ استثنائية في محيط أماكن الاحتفالات ودور العبادة وأماكن التسّوق، بما في ذلك إقامة حواجز وتسيير دوريات مؤلّلة وراجلة وتركيز نقاط مراقبة، وذلك تسهيلًا لانتقال المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، خلال ممارستهم شعائرهم الدينية".

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